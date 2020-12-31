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Gaziantep'te telefonunu vermeyen genci dövüp tüfekle vurdular

Sokak ortasında yolu kesilerek 5 kişi tarafından telefonu istenen genç, direndiği için dövülerek tüfekle vuruldu. Saldırı anı, kameraya yansıdı.

22 Aralık günü, Gaziantep'te bulunan Tekstilkent Mahallesi'nde sokakta yürüdğü sırada H.A. isimli gencin yolu, 5 kişi tarafından kesildi. H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı. Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

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