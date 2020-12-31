BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,13
ALTIN 453,15
GÜNCEL

İstanbul Hadımköy'de korkutan yangın! Üst katlarda mahsur kaldılar

İSTANBUL Hadımköy'de 8 katlı bir iş merkezinin depo kısmında kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçiler çatıya çıkarak yardım bekledi.

İstanbul'daki korkutan yangın, saat 12.45 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo kısmında bulunan kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar tüm iş merkezini sardı. İçeride bulunan çoğu tekstil işçisi kendisini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir kişi ise hafif yaralanırken dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalanlar çatıya çıktı. Üst katlarda mahsur kalan bazı işçiler itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağı indirildi. Yangın, itfaiyenin duman tahliyesi ve müdahalesi ile kısa sürede tamamen söndürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük'te genç kıza dehşeti yaşattı! Arkadaşları gülerek izledi
Rusya'da teftiş müdürü konuşuluyor Covid-19 toplantısında uyuyakalıp horladı
Gidişat iyi değil! İstanbul'da Aydos gölü alarm veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a son dakika uyarıları! Bu yanlıştan dönün
FOX TV Spikeri Selçuk Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı
Zümrüdüanka 26. bölüm fragmanı (Final)
Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 132. bölüm fragmanı