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İstanbul Şişli'de hemşirenin yaşadığı dehşet anları

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bıçaklı saldırganın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

İSTANBUL Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde önceki gün hemşire Haynünisa C., Ramazan K. tarafından bıçak ile rehin alındı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Ramazan K., gözaltına alındı. Şüpheli, Şişli Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Kasten yaralama', 'uyuşturucu' başta olmak üzere bir çok suçtan kaydı bulunan Ramazan K.'nin hemşire Hayrünisa C.'nin ablası ile eski sevgili olduğu ona ulaşmak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ablaya ulaşamayan Ramazan K., kardeşinin çalıştığı yere gelerek Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldığı belirtildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan; dehşet anları, saniye saniye saniye tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; polis ekipleri elindeki bıçağı hemşirenin boğazına dayayan saldırganı ikna etmeye çalışıyor. Görüntülerin devamında polislerden biri şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp harekete geçiyor. Bıçağı alan polis, saldırganı etkisiz hale getiriyor.

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