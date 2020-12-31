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İzleyenleri duygulandıran anlar! Edirne'de anne sevinç çığlıklarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE'de asker oğlunu karşısında gören anne sevinç çığlıklarına boğuldu.

Edirne Keşan'da vatani görevini yapan Emin Demir, Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan ailesine teskere sürprizi yaptı. Emin Demir, vatani görevini tamamladıktan sonra anlaştığı akrabası ve arkadaşları ile annesine sürpriz yapmak istedi. Annesinin kendini gördüğü anı da kayda aldıran Demir'in paylaşımı sosyal medya en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Görüntülerde, oğlunu asker kıyafetleri ile karşısında gören Gülhan Demir, şaşkına döndü. Oğluna defalarca sarılan anne şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemezken evde o anları akrabaları dakika dakika kayda aldı. Oğluna sarılıp ağlayan anne Gülhan'a askerlik görevini yapan Emin Demir ise neden ağlıyorsun anne? diye yanıt verdi.

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