Gürkan Hacır'ın sözleri TV100'ü kahkahaya boğdu

TV100'de yılın son Sağlı Sollu yayınında kahkahalar havada uçuştu. Yılın olayını anlatan Gürkan Hacır, "Habertürk'te kim gaz çıkardı?" meselesi ile stüdyoyu kahkahalara boğdu.

O gün konunun dünyada TT olduğunu ifade eden Hacır, stüdyoda olanları anlattı.

Hacır, olayın ardından sosyal medyada anketler açılan anketleri anlattığı sırada stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Hacır, bu olayı yılın medya olayı olarak niteledi.

Bunun yanında; Gürkan Hacır'ın yılın olayları ilk üç listesinde Süleyman Soylu'nun ve Berat Albayrak'ın istifasındaki süreçler ve Sağlı Sollu programının ismi yer aldı.