Milli Savunma Bakanlığından yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yılı kutladı.

Yapılan paylaşıma, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni yılın kutlu olsun Türkiyem" notu düşüldü.