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MEDYA

Cüneyt Özdemir izleyenlerin isteğini kırmadı! Yayına dansöz çıkardı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayını yaptı. Özdemir, izleyenlerin dansöz isteğini kıramayınca Dansöz Nuran'ı evinin salonundan yayına bağladı.

Cüneyt Özdemir yeni yılın ilk gününde de gündem olmayı başardı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sosyal medya kullanıcılarının ısrarlı "Dansöz çıkarılacak mı?" soruları üzerine Özdemir, Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" dedi. Cüneyt Özdemir daha sonra Dansöz Nuran'ı yayına bağladı. Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

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