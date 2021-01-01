Fatih Altaylı ile Teke Tek'te astrolog Hande Kazanova'dan bomba korona ve suikast kehaneti!

Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu, Teke Tek Yılbaşı Özel'de 2021'in astroloji haritasını masaya yatırıldı. Türkiye'nin önde gelen astrologlarından Hande Kazanova 2021 yılı ile ilgili tahminlerini anlattı. "17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde dünya genelinde çok ciddi olaylarla karşılaşabiliriz" diyen Hande Kazanova, koronavirüs salgının bitiş tarihiyle ilgili de tahminlerini açıkladı. İşte Hande Kazanova'nın 2021 yılı kehanetleri....

2021 halkın uyanışının zamanı olacak

- Gökyüzünde bu sene element bazında yepyeni bir sürece giriyoruz. Çünkü toprak elementini tamamladık. Hava elementi dediğimiz dönemde zekasını kullanan bilgiyi ön plana çıkaran yükselişte olacak.

- Bu çağa ‘bilgi çağı’ diyebiliriz. Bilgi kimdeyse, hangi ülkedeyse biz artık onları alkışlıyor olacağız. Hava elementi sosyalizm ile de bağlantılı. O yüzden finansal astroloji gözüyle bakacak olursak, Uranüs ve Satürn’ün dik açısı biraz faşist sistemlerle ilgilidir.

- Ama artık halkın, uyanışının zamanı olacak. Dünyada toplumların ve azınlıkların haklarının ön plana çıktığını göreceğiz.

Her yer toz duman olabilir

- 2021 yılında gökyüzünde hem toprak hem hava elementi hakim olacak. Bu nedenle toprakla hava bir araya girdiği zaman her yer toz duman olabilir. Biraz toplumların kendi güçlerini öne çıkarmaya çalıştıkları bir süreci ifade ediyor.

Toplumun beklentisini karşılamayan liderler gidecek

Ülkeleri yönetenler, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak yasaları iyileştirmek durumunda kalacaklar. Kalmayan gidecek…

- Çok ciddi kutuplaşmaların olduğunu devrede göreceğiz. İnsanların kendi hakları ve daha iyi yaşam mücadelelerinin artacağını görebiliriz. Aynı zamanda bu finansal dünyanın sağlamlığını test edecek.

Ekonomik anlamda istikrarsızlık vuracak

- Uranüs ve Satürn ikilisinin üretimle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Üretim bazında işsizliğin artacağı, ekonomik anlamda istikrarsızlığın bizi bir noktada vuracağını söylemek yanlış olmayacaktır.

- Teknolojik sıkıntıların devrede olacağı bir süreç olabilir. Siber saldırılarla dünyada çok önemli bilgiler açığa çıkabilir.

Ocak ayında suikastlerle ilgili sıkıntı var

- 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde dünya genelinde çok ciddi olaylarla karşılaşabiliriz.

- 2021 yılına giriş, Ocak ayı çok önemli. 5, 6, 7, 8 Ocak tarihlerinde çok ciddi bilgi açığı ya da önemli bilgiler duyabiliriz.

- Ocak ayını suikastlerle ilgili de sıkıntılı görüyorum. Ocak ayında özellikle ABD’de toplumsal hezeyanların ön plana çıkacağını söyleyebiliriz.

Koronavirüs salgını ne zaman biter?

- Salgından bahsedersek 2021 yılında birkaç tür daha virüs çıkacağını düşünüyorum. 2021’in kasım ayına kadar ciddi anlamda bu virüsten kurtulabileceğimizi düşünmüyorum.

- Güzel sonuçlarla karşılaşacağız ama ocak ve şubat ayında dünya genelinde sıkıntılar gözüküyor.

- Bence yaz dönemi, Kova burcundaki Dolunay ile virüsün etkilerinin azalacağını söyleyebiliriz.

- Astrolog Raphael’e göre 19 Kasım’daki tutulmada sürüngen ve yılanlardan gelecek bir olay ve sıkıntı devrede olabilir.