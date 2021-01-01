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Yeşilçam filmi Adana’da gerçek oldu TIR şoförü alışveriş için durdu dönünce şok oldu

İhlas Haber Ajansı

Avrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin Euro alınarak Kayseri'ye giden bir TIR'ın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Adana’nın Pozantı İlçesi’nde bulunan bir mola tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin’deki TIR parkında bulunan özel bir firmaya ait dorseye aralarında çocuklarında bulunduğu 15 mülteci Avrupa’ya gitme umuduyla bindirildi. İsminin M. olduğu öğrenilen şoför, mültecilerden habersiz park halindeki dorseyi alarak Kayseri’ye doğru yola çıktı. Pozantı’daki mola tesislerinde duran şoför, markete girdiği sırada ise mülteciler TIR'ın Avrupa yerine farklı istikamete gittiğini anlayınca dorsenin çadırını keserek kaçmaya başladı.

"Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik"                                                                  Şoför durumu fark edip polise haber verdi. Bu sırada mülteciler kaçarak izini kaybettirdi. Sürücü M. ise yaşanan bu olayı "Mülteciler beni görünce 'Avrupa'ya gitmek için 6 bin Euro verdik. Para verdiğimiz şahıs bizi bu TIR'ın dorsenine bindirip, bununla Avrupa'ya gideceksiniz' dedi diyerek kaçtılar" diye anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan mültecileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Banker Bilo" filmini andırdı
Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

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