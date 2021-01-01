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Emniyet Müdürü rehin alınan hemşireyi böyle kurtardı! Bir anda üstüne atladı

İSTANBULl’da bıçaklı saldırganın rehin aldığı genç hemşirenin kurtarılma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Şişli Emniyet Müdürünün hamlesiyle etkisiz hale getirildiği görülüyor.

Polisi harekete geçiren olay, Şişli, Abideyi Hürriyet Caddesi'nde bir tıp merkezinde dün saat 15.30'da yaşandı. İddiaya göre tıp merkezine giden bir kişi, hemşire olarak çalışan H.C.'nin yanına gitti. Yanında getirdiği iddia edilen bıçağı H.C.'nin boğazına dayayan R.K., “Seni öldüreceğim” diye bağırmaya başladı. Yaşanan durum üzerine büyük panik yaşanırken, durum polis ekiplerine sevk edildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki çok sayıda görevli adrese gönderildi. Polis ekipleri saldırganın, hemşireyi serbest bırakmasını isterken, şüpheli, genç hemşireyi öldüreceğini tekrarlayarak bıçağı bırakmayacağını söyledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Kayhan...

Polis ekipleri sonuç alamayınca, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da ikna çalışmalarına katıldı. Şüpheli, bir türlü bıçağı bırakmayarak “Onu öldüreceğim” cümlelerinde ısrarcı olunca, polis müdürü boş bir an bekledi. Genç hemşirenin hayatının tehlikede olduğunu değerlendiren Kayhan, bir anda hamle yaparak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara da yansıdı.

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