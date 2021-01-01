Fatih Altaylı'da koronavirüsü bilen astrolog Dinçer Güner'den 2021 kehanetleri

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında 2021 yılı için kehanetlerde bulunan Astrolog Dinçer Güner, "2021 yılında erken seçim olacak mı?" sorusuna da cevap verdi. İşte Dinçer Güner'in 2021 yılı kehanetleri...

- 2021 çok enteresan ve önemli bir sene ama 2021, 2020 yılı kadar zor olmayacak. Ama eğer ki meydana gelebilecek değişikliklerden korkuyorsanız sizin için zordur.

Ocak, Şubat, Haziran ve Kasım damga vuracak

- Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak.

- Gündemimizde aşı savaşları olacak. Aşı ile ilgili sürekli çalışmaların yapılacağı bir sene olacak.

- 2021’de dünya ikiye ayrılacak. Yeni dünya düzencileri ile eski sistemciler birbirleriyle bir nevi kavga edecek.

- Nükleer konusu gündemde olacak. Özellikle şubat, haziran ve aralık ayında nükleer ile ilgili önemli konular masaya yatırılacak.

- Uranüs elektrik ile ilişkilidir. Satürn ise kısıtlamak demektir. Zannediyorum ki 2021 senesinde elektrikle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabiliriz.

- 2021’de çok önemli konular var. Su krizi, beslenme krizi ve tarımda sıkıntılar bizleri bekliyor. 2025 senesinde su savaşlarına başlayacağız. Acilen bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor.

Hem ekonomi hem yer sarsıntıları olacak

- 2021 senesi ekonomik dalgalanmaların olacağı bir sene… Ama bu dalgalanmalar yeni bir ekonomik sisteme geçişe zemin oluşturabilir. Ocak ve martta kripto paranın güvenilirliği test edilebilir.

- Hem ekonomik hem de yer sarsıntıları anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir yıl gibi gözüküyor.

2021 resetleme senesi olacak, büyük ayaklanmalar olacak

- 2021 ‘resetlenme’ senesi olacak her şeyi yeniden kurmak zorunda kalacağız.

- Büyük isyanlar ve ayaklanmalar var ama ben bunun sebebinin ırkçılıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cinsel ayrımcılıkla ilgili dünyada ciddi problemler olabilir. Aşı karşıtları da ayaklanabilir.

- 2021 senesinin mart ayı idam ile ilişkili konularda çok önemli bir tarih olabilir. 2021’de idam konusunu rahatsız edecek biçimde çok duyabiliriz.

Koronavirüsün biteceği tarih

- 2021 teknolojik anlamda Rönesans yaşayacağımız, yeni buluşların gündeme geleceği bir sene olacak. Uzayda yaşamakla alakalı yılın sonuna doğru çok önemli gelişmeler yaşanacak.

- 14 Mayıs ile 28 Temmuz arasında dünyada şifalanma adına çok önemli adımlar atılabilir. Ama asıl şifalanma 29 Aralık 2021’de olabilir.

Deliler ve dahiler senesi! Bir çok insan aklını yitirecek

- 2021 deliler ile dâhilerin senesi olacak. Bir sürü aklını yitiren insan göreceğiz ama bir taraftan da çok büyük dâhilerin ortaya çıkacağını söylemek hata olmaz.

Görmeye alıştığımız liderler değişecek, AB dağılacak

- 2021 dünya sahnesinde görmeye alıştığımız liderlerin değişeceği bir sene olacak…

- Avrupa Birliği dağılıyor… AB’nin eski gücünün kalmadığını göreceğiz.

Mart'tan sonra erken seçim...

- Türkiye’deki erken seçim konuşmaları özellikle mart mayıs ve haziran aylarında yapılabilir.

- 2021 senesinde vergi adına reformlar gerçekleşebilir. Vergi ile ilgili sert kurallar alınabilir. Hem vergi hem borsa alanında kurallar değişebilir.

- 10 Haziran’da çok önemli bir Güneş Tutulması meydana geliyor. Tutulma civarında bilgi güvenliği açığı, ifşalar, hack gibi konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Bir de dünyayı harekete geçirecek kadınlar ortaya çıkabilir.

Çok büyük yangınlar çıkabilir

- 28 Ocak civarı dünya üzerinde zehirle ilişkili önemli durumlar meydana gelebilir.

- 28 Mart civarında büyük sahtekarlıklar, havayolu problemleri ve suikastler yaşanabilir.

- 8 Ağustos – 7 Eylül arasında çok büyük yangınlar çıkabilir.