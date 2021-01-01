4-10 Ocak Koç haftalık burç yorumları maddi konulara dikkat!

Koç burçları için 4-10 Ocak haftası etkili haftalardan biri olacak. Koçlar bu hafta maddi konulara dikkat. 4-10 Ocak Koç haftalık burç yorumlarının detaylarını Uygur Gür siz internethaber.com okurları için anlattı. İşte 4-10 Ocak haftası Koç burcu yorumları... Yükselen Koçlar pazartesi ve salı sabaha kadar ay Başak burcunda olacak demek ki haftaya başlarken iş konuları ön planda çok çalışacağınız bir hafta olacak eğer çalışmıyorsanız da emin olun evde de çok çalışıyorsunuz. Sağlığınız hassas olabilir. Kendinizi zaman zaman yalnız hissedebilirsiniz yada kendinizi bazı konularda haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcuna geçiyor demek ki ikili ilişkiler artık son derece odağınızda sosyal çere ilişkileri, aşk hayatınız, evliliğiniz yani ikili ilişkilerle ilgili bir odağınız var. Perşembe öğlen ve artık hafta sonuna kadar ay Akrep burcunda odağınız hep para konularında kiminizin banka kredisi, vergi, tazminat, nafaka, miras gibi konuları da olabilir yada ailesiyle maddi gündemi olabilir yani finansal konular son derece ön plana çıkacak perşembe öğleden sonra. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak ve Uranüsle de sıkı bir temasla yapıyor bu girişini demek ki artık mücadeleniz maddi konularda paranızı iyi kontrol edin belli ki maddi konular bu ay ve hafta gündeminizde olacak.