Ünlü astrolog Öner Döşer'den '2021'de bir kaos ve karmaşa yaşayacağız' kehaneti! Türkiye ne olacak?

Fatih Altaylı'nın Teke Tek Yılbaşı Özel programında 2021'in astroloji haritasını masaya yatıran astrolog Öner Döşer'den hem dünya hem de Türkiye için ürperten kehanetler geldi. İşte astrolog Öner Döşer'in 2021 kehanetleri...

- 2021 yılı astrolojik olarak çok önemsediğimiz bir tarih. Çünkü 21 Aralık 2020 tarihinde, çok önemli bir kavuşum meydana geldi… 800 yıldan bu yana ilk kez Jüpiter ve Satürn’ün yakın kavuşumunu deneyimledik. En son milattan sonra 1226 yılında yaşanmış bir kavuşumdu.

- Jüpiter ve Satürn’ün bir çift yıldız gibi gözükmesi çok önemliydi. 800 yıl evvel Kova burcuyla başlayan hava elementi döngüsünde neler olduğunu tarihi açıdan inceledim. Elbette bazı öngörüleri yaparken tarihe bakıyoruz. Bu döngüyle ilgili Kova Çağı’na girildiği söylendi. Ancak biz Kova Çağı’na girmedik.

- Kova Çağı’na girmemize yaklaşık 300-400 yıl var. Bizim neslimiz henüz hava elementini yaşıyor. Çok önemli değişimlere tanık olacağız.

2021'de bir kaos ve karmaşa yaşayacağız

- 200 yıllık döngünün içerisinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuşum yapacağı 3 tane hava elementinden burç var. 2020 Kova ile başladı, 2040 Terazi ile devam edecek, 2060 İkizler ile devam edecek. 2080’de tekrar Kova’ya dönecek.

- Yeni dönemin en kıymetli kaynağının veri olduğu bir döneme giriyoruz. Zamanımızın altını, petrolü bundan sonra veri olacak. Şimdiye kadar bildiğimiz yönetim sistemlerin ve ekonomik sistemlerin değişeceği bir döneme giriyoruz. Ama bu hemen 2021’de mi olacak? Hayır. 2021 yılında muhtemelen bir kaos ve karmaşa yaşayacağız.

Koronavirüsten çok daha fazlasını göreceğiz

- 2021 ile beraber koronavirüsten çok daha fazlasını göreceğiz. İnsanların mevcut sistemlere itirazı olabilir. Başta ABD olmak üzere yönetim ve seçim sistemlerinin değişeceği bir zaman dilimi olabilir.

- Bildiğimiz kapitalizmin sonuna geldik. Önümüzde ciddi bir ekonomik sıkıntı dönemi var, daha biz sıkıntılı dönemi görmedik. 2025 sonu 2026 ile birlikte daha demokratik, daha işbirlikçi, daha hümanist bir döngüye gireceğiz.

Türkiye'yi nasıl bir yıl bekliyor?

- Türkiye’nin Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’deki hukuk mücadelesi devam etmesini bekliyorum ve bu anlamda iyi haberler alacağımızı düşünüyorum. Özellikle mart ayı civarında iyi haberler alabileceğimizi öngörüyorum. Tabii ki bunun ekonomiye katkıları olacaktır ama Türkiye astroloji haritasına baktığımız zaman 30 yıllık döngüyü tamamlayacağımız bir yıla giriyoruz.

- 2022 yılında 14 Şubat’tan itibaren 30 yıllık yeni bir döngünün başlangıcı olacak. Biz aslında bu yıl geçtiğimiz 30 yıldan getirdiğimiz bazı sistemleri artık tamamlama yılındayız.

2022 yılında yeni bir sistem ve yeni bir kurguyla

- Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik zorlanmalar var. Dış ödemelerde zorlanılacak ocak ve şubat ayları var.

- Ama arkasından 2022 yılında yeni bir sistem ve kurguyla birlikte, 2025-26 yılında ekonomimizin bugüne nazaran daha iyi olacağını düşünüyorum.

- Türkiye’nin askeri anlamda yatırımlarının 2030 yılına kadar çok büyüyeceğini görüyoruz. Türkiye, Avrupa’da askeri anlamda kendi gücünü ifade edebilecek.

Alternatif işbirlikleri dönemine giriyoruz

- Türkiye alternatif işbirlikleri dönemine giriyor. Türki Cumhuriyeti ülkeleriyle ticaret ve işbirlikleri var. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan ile ilişkiler genişliyor. Asya özellikle, Türkiye-Hindistan ilişkileri de çok gelişecek.

- Astrolojide Kiron olarak tanımladığımız asteroid şifa ile bağlantılı ve bizim Kiron hattımız Çin’e kadar uzanıyor. Çin ile ticari ilişkilerimiz gelişecek, aşıyı Çin’den getirttiğimize göre ben bir şekilde aşıyla ilgili pozitif gelişmelerin olacağına inanıyorum.

- Zorlanacağımız bölgelere baktığımız zaman Suriye’de askeri hareketin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Benim tahminime göre Esat rejiminin sonlarına doğru geliyoruz. Bir diğeri ise Libya… Doğu Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan hat üzerinde başarı var.

ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?

- Joe Biden’ın astroloji haritasına baktığımızda yönetim tarzının Trump’tan tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Joe Biden’ı çözmek vakit alacak çünkü kapalı bir yapısı var.

- Joe Biden’ın Avrupa ülkeleriyle çok fazla diyalog içerisine girecek. Artık tek bir süper güç yok ve Biden’ın Avrupa ülkelerine daha fazla ihtiyacı olacak.

- 11 Şubat 2021 yılında Kova burcunda bir Yeniay var. Biden’ın Yeniay ile beraber işbirlikleri içeren diyaloglara gireceğini zannediyorum.

- Ama Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin çok rahat ilerlemeyeceğini düşünüyorum. AB’nin bu dönemin en zorlanabilecek güçlerinden birisi olacağını tahmin ediyorum.

- 2021’in kasım ayından itibaren 2022 ve 2023 yıllarına uzanan döngüde AB çok zorlanacak.

Başka salgınların çıkma olasılığı var

- Salgın 2021 yılıyla beraber devam ediyor. Başka salgınların çıkma olasılığı var. Özellikle kasım ayında sürüngen hayvanlarla ve hayvanlardan geçen hastalıklarla ilgili risk içeren zamanlar var.

Kasım'da erken seçim olabilir

- Haritaya baktığımızda mevcut hükümetin güçlü olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 21 Aralık’taki kış mevsimi haritasından 21 Mart’taki ilkbahar haritasına kadar olan dönemde hükümet güçlü gözüküyor. Yılın bütününü anlatan haritalarda da güçlü gözüküyor.

- Ama sonbaharda özellikle kasım ayında zorlanmalar başlıyor. Bir erken seçim olacaksa bu kasım ayı civarında olabilir. Kasım ayı öncesinde bir seçim olacaksa bu durum hükümetin lehine sonuçlanır. Kasımdan sonra bazı riskli zamanlar başlıyor.