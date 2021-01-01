İkizler haftalık burç yorumları 4-10 Ocak aşk hayatınıza dikkat!

Hande Kazanova, 4-10 Ocak İkizler burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, İkizler burçları için perşembe gününe dikkat diyor. Zira perşembe günü İkizler burçlarını aşk ilişkileri yoracak gibi. İşte bu hafta İkizler burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları... Yükselen İkizler pazartesi hatta salı sabahına kadar ay Başak burcunda olacak demek ki ailevi gündemler ön planda belki de evinizle, mülkünüzle ilgili konular olabilir tadilat, taşınma fikirleri yani yuvanızla ilgilendiğiniz bir hafta başı olacak.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda buda demek oluyor ki artık odağınız aşk hayatınızda, sosyal çere ilişkilerinde eğer ebeveynseniz çocuğunuzda. Perşembe günü aşk ilişkileri ve sosyal çevre ilişkileri sizi yoracak gibi duruyor. Perşembe öğleden sonra ve artık hafta sonu ay Akrep burcunda olacak sanki iş konuları ön planda çalışmıyorsanız da bir yoğunluk yaşayacaksınız. Sağlığınızda hassasiyetler de olabilir. 7 Oca itibari ile Mars Boğa burcuna geçecek Uranüs'le de temasta olacak enerji düşüklükleri olabilir, kafanızı bir şeylere takabilirsiniz bunlar ön plana çıkacak.