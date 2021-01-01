İbo Show'da Ahmet Kaya söyleyen Seda Sayan alay konusu oldu! Twitter yıkıldı

Star TV'de yayımlanan İbo Show, Yılbaşı özel gecesi ile ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen programa Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olarak katıldı. Ancak programın ilerleyen saatlerinde Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' şarkısını söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili tweet atan birçok sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ın performansını beğenmediğini belirtti.