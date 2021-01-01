Terazi haftalık burç yorumları 4-10 Ocak finansal konular ön planda!

Terazi burcu 4-10 Ocak haftalık burç yorumları Ay Başak burcundayken başlıyor. Salı günü sizi duygusallıklar bekliyor olacak. İşte 4-10 Ocak Terazi haftalık burç yorumlarının detayları... Yükselen Teraziler pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Başak burcunda biraz duygusalsınız, kırılgansınız, iç dünyanızdasınız. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda salı günü yine bir duygusallığınız var sağlığınızda da bir hassasiyet olabilir.

Perşembe öğlen ve artık hafta sonu Ay Akrep burcunda olacak orada maddi konular ön plana çıkacak ailenizle olan ortak bütçeniz, eşinizle olan bütçeniz varsa iş ortaklıklarınız yani bütün finansal konular dikkat çekecek. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcunda olacak demek ki mücadele konunuz para ailenizle olan ortak bütçeniz, eşinizle olan bütçeniz varsa iş ortaklıklarınız bütün finansal konularla ilgili bir mücadele döngüsü başlıyor. Hem fiziksel hem de ruh sağlığınıza dikkat edin yükselen Teraziler.