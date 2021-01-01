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Show TV’deki magazin programında yayımlanan Pınar Gültekin videosuna tepki yağdı

Show TV’deki magazin programında Pınar Gültekin'e ait görüntüler “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde yayımlandı. Sosyal meydada videoya tepki yağdı.

Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Show TV’de yayımlanan magazin programında, “2020’nin Olayları” adlı seride, 27 yaşındayken Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde paylaşıldı. Bu görüntülere sosyal medyada sert tepki verildi.

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