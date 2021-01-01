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Başak haftalık burç yorumları 4-10 Ocak hassas bir dönem sizi bekliyor!

Başak 4-10 Ocak haftalık burç yorumları aşk, kariyer, para ve diğerlerinin detaylarını Astrolog Uygur Gür sizler için anlattı.

Başak burcu 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Başaklar bu haftaya Ay, Başak burcunda başlıyor. Ay'ın Başak burcundaki hareketi sizleri biraz duygusal yapabilir. Ancak diğer taraftan iş konularınız ön planda olacak. Başak burcu 4-10 Ocak haftalık yorumlarına göre, perşembe gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Başak burcunu bu hafta bekleyenler... Yükselen Başaklar haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz biraz duygusalsınız sanki haftaya başlarken ama duygularınız hakkında konuşabilecek de bir potansiyeliniz var. Duygusal konularda hassaslaşıyorsunuz ikili ilişkilerde daha alıngan bir tavırda olabilirsiniz. Salı günü itibari ile Ay Terazi burcunda salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar demek ki odağınız işte, güçte.

Salı günü iş hayatınızla ilgili bir tatsızlık yaşayabilirsiniz. Perşembe günü de kariyerle ve maddi konularla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz aman dikkat. Perşembe öğlen itibari ile ve bütün hafta sonu Ay Akrep burcunda olacak sürekli bir iletişim halinde olacaksınız bazılarınızın eğitim gündemi de olabilir bunlar ön plana çıkacak. 7 Ocak'ta Mars Boğa burcuna giriş yapacak hayatı sorguladığınız bir dönemdesiniz inançlarınız, hayat görüşleriniz bunlarla ilgili bir sorgulama döngüsü başlayacak. Yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir, hukuki süreçleriniz varsa onlara odaklanabilirsiniz. 

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