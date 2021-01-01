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Fırın sütlaç nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!

Fırında sütlaç, sütlü tatlı severlerin vazgeçilmez tatlılarından biridir. Peki fırın sütlaç nasıl yapılır? İşte fırın sütlaç tarifi...

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan Fırın Sütlaç, hem çok lezzetli hem de hafif olması vatandaşlar tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Pastane ve lokantalarda yediklerinizi aratmayacak bir tarifle sizlerleyiz. Sütlacın fırında yapılan şekli zor gibi görünüyor olsa da aslında oldukça basit! Peki fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç malzemeleri nelerdir? İşte fırın sütlaç tarifi...

Malzemeler;

Yarım su bardağı pirinç, 2 su bardağı su, 1-1,5 su bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, üzerine 7-8 kaşık soğuk süt.

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