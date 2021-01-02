Akıncı 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın yeni bölümünde neler olacak? Akıncı 8 Ocak 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde; aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç, İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih, süper kahraman olurken; aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.

Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih, ilerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor, aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.