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Bu görüntü Bahçelievler'den! Kısıtlamaya rağmen sokakta top oynadılar

İSTANBUL Bahçelievler’de, sokağa çıkması kısıtlamasına aldırmayan aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu bir grup, top oynadı. Gençlerin maske kuralına da uymadığı görüldü.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaşındaki gençlere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Güneş sokakta bir grup genç, kısıtlamayı adeta hiçe saydı.

Aralarında 20 yaş altı gençlerin de olduğu kişiler apartmanlar arasında top oynadı. Maskesiz oldukları görülen gençlerin rahat tavırları pes dedirtti.

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