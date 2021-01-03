İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Emine ismini çok görüyorum

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş HDP çıkışı. "HDP'lilere Selahattin, Sırrı, Hasip, Emine ismini çok görüyorum" diyen Ağıralioğlu, "Selahattin ismini çok görürüm Demirtaş demeye seviyorum aslında" ifadesini kullandı. Ağıralioğlu, Habertürk'te "Gerçek Fikri Ne?" programında konuşan Yavuz Ağıralioğlu şöyle konuştu:

- Selahattin ismini çok görürüm Demirtaş demeye seviyorum aslında. Selahattin, Sırrı, Hasip, Fatma, Emine ismini çok görüyorum. Çünkü bu isimler bir arada yaşama irademizin bin yıllık terkibi. Yüz binlerce Emine, Hasip, Selahattin vardır.

- Türklüğün, Müslümanlığın ortak şöhretli isimleridir bunlar. Biri peygamber kızıdır, biri şöhretli kumandaların ismidir. Bu topraklardaki aidiyet dünyamızın kültür dünyamızın isimleridir.

-O yüzden ben birkaç defa zikrettim ki, ya annelerinizin babalarınızın sizin kulaklarınıza okuduğu bu isimlerin mânâsına sadakat gösterin, milletin beraberliğine yürüyün ya da yaptığınız şenaate uygun isimler alın kendinize.

- Ben adamlara bizimle ortak dünyamıza tekabül eden isimleri çok görüyorum artık. Ya bu memlekete beraber yaşamanın bedelini ödeyin, nice Mehmetlerimiz şehit oluyor mesela.

- Ahmet Türk ismiyle, Ahmet peygamber efendimizin gökyüzündeki ismidir. O ismin dünyada şahikalaşmış ismini temsil eder. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip Allah’ın sıfatlarındandır.

- Allah’ın sıfatını kendine isim olarak alp memleketine fitne olur mu insan? Selahattin Türklüğün, Müslümanlığın ortak kahramanlığının ismidir. Selahattin ismiyle olur mu?