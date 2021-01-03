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Kova haftalık burç yorumları 4-10 Ocak ikili ilişkilerde yorulabilirsiniz!

Kova 4-10 Ocak haftalık burç yorumları internethaber.com'da. 4-10 Ocak haftasında Kova burcunu neler bekliyor işte Uygur Gür'ün yanıtları...

Kova burcu 4-10 Ocak haftalık burç yorumları Ay Başak burcunda başlıyor. Kova haftalık burç yorumlarına göre, gündeminiz hafta başında maddi konular olacak . İşte 4-10 Ocak Kova haftalık burç yorumlarının detayları... Yükselen Kovalar pazartesi ve salı sabahına kadar ay Başak burcunda olacak demek ki gündeminiz finans, maddi konular. Pazartesi günü kırılganlaşmaya, hassaslaşmaya, alınmaya müsait bir enerjidesiniz.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcuna girecek yani hayatı sorgulamalar başlıyor bazılarınızın odağı akrabalık ilişkilerinde olabilir uzakta yaşayan tanıdıklarınızla gündemleriniz son derece ön plana çıkıyor olabilir. Salı ve perşembe sabahı duygusal konularda gerilimlere, tatsızlıklara dikkat edin sevgili yükselen Kovalar. Perşembe günü öğlen ve hafta sonu Ay Akrep burcunda demek ki kariyer konuları ön planda. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak aile konuları gündeminizde, ikili ilişkilerde gerginlikler de olabilir lütfen sakin olun yükselen Kovalar.

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