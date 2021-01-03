Yay haftalık burç yorumları 4-10 Ocak iş yoğunluğu gündeminizde!

Yay burcu 7-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Yaylar bu haftaya Ay, Başak Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Başak burcundaki hareketi kariyer konularını ön plana çıkaracak. Ancak diğer taraftan ailevi konularınız ön planda olacak. Yay burcu 4-10 Ocak haftası haftalık yorumlarına göre, perşembe gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Yay burcunu bu hafta bekleyenler...

Yükselen Yaylar pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Başak burcunda demek ki kariyer konuları, ailevi ilişkiler bunlar son derece odağınızda olacak. Kariyer ve ailevi konularda kırılgansınız bir mutsuzluğunuz var. Salı öğlen itibari ile çarşamba ve perşembe öğlene kadar Ay Terazi burcunda olacak biraz sosyalleşme isteği ön plana çıkacaktır. Perşembe günü öğleden sonra Ay Akrep burcunda yani iş ilişkileri sizi yorabilir ve sosyal çevre ilişkilerinizde tatsızlıklar olabilir. Bilinç altınızla yalnız kalmak istiyorsunuz, duygularınızı anlatmamayı tercih edeceksiniz. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak iş ortamınızda, iş ilişkilerinizde gerilimler olabilir yoğun çalışacağınız bir dönem diyorsanız ki ben çalışmıyorum günlük rutinlerinizi yetiştirirken zaman zaman zorlanacaksınız.