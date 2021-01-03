Yine aynı manzara! Taksimetre kuyruğu Kazlıçeşmeye kadar uzadı

İstanbul'da, taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Cuma günü sabah saatlerinde başlayan taksimetre kuyruğu, bugünde devam etti. Güncellemenin üçü gününde Yenikapı Etkinlik alanında başlayan kuyruk, Kazlıçeşmeye kadar uzadı. Saatlerdir kuyrukta bekleyen taksiciler ise, duruma isyan etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

“Buradan Zeytinburnu Sahiline kadar gidiyor”



Sabahtan beri beklediğini söyleyen Taksici Murat Can Fidan, “Sabah 7.30'dan beri buradayız. Ben böyle bir rezalet görmedim. Daha önce Anadolu Yakası'nda 2 tane vardı burada 2 tane vardı. 1 saat giriyorduk çıkıyorduk. Şimdi 4 saat 5 saat burada bekliyoruz. Yaklaşık 3 km bir kuyruk var. Buradan Zeytinburnu Sahiline kadar gidiyor” dedi.

“İlk defa böyle bir şey görüyorum”



Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Fatih Kılıç, “Ben ömrü hayatı boyunca taksiciyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karşıyakadan da buraya gelenler var 4-5 saattir burada bekliyoruz. İBB ile oda başkanına bu durumu bildirmek lazım” şeklinde konuştu.

“Ekrem Bey'in hatası şu, herkesi aynı yere toplamayacaktı”



İBB yönetimini sorumlu tutan Hacı Kanvay, “Geçen yıllarda hiç böyle bir sorun yaşamadık. İşlerimizi düzene koyup çekip gidiyorduk. Oda başkanı ve belediye başkanı sorumlu bu durumdan. Ekrem Bey'in hatası şu herkesi aynı yere toplamayacaktı” ifadelerini kullandı.