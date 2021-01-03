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Oğlak haftalık burç yorumları 4-10 Ocak o güne dikkat!

Oğlak 4-10 Ocak haftalık burç yorumları aşk, kariyer, para ve diğerlerinin detaylarını Astrolog Uygur Gür anlattı...

Oğlak burcu 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Oğlaklar bu haftaya Ay, Başak Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Başak burcundaki hareketi sizlere hayata bakış açınızı, dünya görüşünüzü sorgulatacak. Ancak diğer taraftan akrabalık ilişkileriniz ön planda olacak. Oğlak burcu 4-10 Ocak haftası haftalık yorumlarına göre, perşembe gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Oğlak burcunu bu hafta bekleyenler...

Yükselen Oğlaklar pazartesi ve salı öğlene kadar Ay Başak burcunda olacak demek ki hayata bakış açınız, inanç konularınız, dünya görüşünüz ön planda hayatı sorguluyor gibisiniz bir yol bulma derdindesiniz. Bazılarınızın özelinde akrabalık ilişkileri ön plana çıkabilir, bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir. Haftaya başlarken biraz kırılgansınız salı öğlen itibari ile ve çarşamba, perşembe öğlene kadar Ay Terazi burcunda kariyer konuları ön plana çıkıyor ve üstlerinizle olan ilişkiler. Perşembe günü ailevi ilişkilerde ve kariyerinizde sorunlar olabilir. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak demek ki odağınız aşk, ilişkiler. İkili ilişkilerde ani gerilimler yaşayabilirsiniz buna da dikkat edin yükselen Oğlaklar.

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