Balık haftalık burç yorumları 4-10 Ocak sağlığınıza dikkat!

Balık burcu 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, Balıklar bu haftaya Ay, Başak Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Balık burcundaki hareketi odağınızı ikili ilişkilere çekecek. Ancak diğer taraftan finansal konular da ön planda olacak. Balık burcu 27 Mayıs haftası haftalık yorumlarına göre, perşembe gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 4-10 Ocak haftalık burç yorumlarına göre Balık burcunu bu hafta bekleyenler...

Yükselen Balıklar pazartesi ve salı sabaha kadar Ay Başak burcunda demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar Ay Terazi burcunda finansal konular ön plana çıkacak biraz sağlığınızda da hassasiyet olabilir dikkat edin. Perşembe öğleden sonra Ay Akrep burcunda hayata bakış açınızı sorguladığınız bir zaman olacak inanç konuları, dünya görüşünüz daha derinlikli bir ruh halindesiniz. Bazılarınızın yurt dışı bağlantılı gündemleri, uzaklarda yaşayan tanıklarıyla iletişimleri olabilir. 7 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçecek ve ay boyu Uranüs'le temasta olacak buda demek oluyor ki kararlarınızı sorgulayacaksınız yakın akrabalar ve arkadaşlarınızla gerilebilirsiniz buna da dikkat edin yükselen Balıklar.