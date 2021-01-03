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Kaşarlı patates topları nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Bugün sizler için enfes bir önerimiz var içi yumuşacık dışı kıtır kıtır kaşarlı patates topları. İşte sizler için tarifi...

İçini açınca kaşar peyniri uzadıkça uzayan bir yeni tarif hazırladık. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu. İçinde peynir olan ve kızartılan tariflerde hep karşılaşılan bir problem var. Peynir içinde eriyip hemen donuyor. Bunun önüne geçmek ve yerken uzayan peynirler görmek için peyniri öncesinde buzlukta dondurabilirsiniz. İşte hayran kalacağınız patates toplarının malzeme listesi ve yapılışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

5 adet patates, kürdan, tuz, un, süt, 1 tane yumurta, kaşar peyniri, galete unu, kızartmak için yağ.

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