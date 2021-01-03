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DÜNYA

Oksijen bitti korona hastaları patır patır ölüyor! Doktorlar ve hemşireler çaresiz

MISIR’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan tüm koronavirüs hastaları, elektrik kesintisinin ardından oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle vefat etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla büyük bir infial oluştu. Hastaların durumunu gören bir hemşirenin ise çaresizce yere oturması dikkat çekti.

Mısır’ın Şarkiye kentindeki Hüseyniye Pandemi Hastanesi’nde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 7 kişi vefat etti. Covid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Mısır Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlık yalanladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 hastalarının oksijen yetersizliği nedeniyle öldükleri iddiası gerçeği yansıtmıyor. Hayatını kaybeden hasta sayısı 7 değil, 4’tür. Hastalar solunum cihazlarına bağlıyken sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler.” ifadeleri kullanıldı.

Sisi yanlısı medya doğruladı

Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen El-Vatan gazetesinin haberine göre de hastalar oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gazete bir görgü tanığının, “Kovid-19 hastaları oksijen tüplerinin bitmesi nedeniyle öldü. Hastane sorumluları oksijen tüplerinin yeterli oranda dolu olup olmadığına dikkat etmediler.” şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Mısır’da son dönemde salgın nedeniyle hasta ve ölü sayısında önemli oranda artış gözleniyor.

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