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MEDYA

Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi belli oldu! Kaos'ta Myanmar'dan hikayeler de var

Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un Şubat ayında ekrana geleceğini söyledi.

Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak. Show TV'de ekrana gelecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı haberi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı. Dizi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un konusunu anlatırken Myanmar'daki Müslüman soykırımından da hikayeler olacağını söyledi. 

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