MasterChef Türkiye 2020'de şampiyon belli oldu

MasterChef Türkiye 2020''nin şampiyonu, büyük ödülün sahibi Serhat oldu. Yarışmanın başından beri favori gösterilen ve "Şampiyon olmaya geldim" diyen yarışmacı Serhat Doğramacı, MasterChef'in birincisi oldu. Yaptığı son 5 yemek ile jüriden toplamda daha yüksek puan alan Serhat rakibi Barbaros'u yenerek MasterChef'in birincisi, 2020'nin şampiyonu oldu.