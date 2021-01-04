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MEDYA

MasterChef Türkiye 2020'de şampiyon belli oldu

MasterChef Türkiye 2020'de aylar süren mücadele sona erdi. Barbaros ve Serhat, final gecesinde tüm hünerlerini ortaya koyarken; şefler, yaptıkları kritik tadımın ardından kararlarını verdi ve açıkladı. İşte; MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu olan yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2020''nin şampiyonu, büyük ödülün sahibi Serhat oldu. Yarışmanın başından beri favori gösterilen ve "Şampiyon olmaya geldim" diyen yarışmacı Serhat Doğramacı, MasterChef'in birincisi oldu. Yaptığı son 5 yemek ile jüriden toplamda daha yüksek puan alan Serhat rakibi Barbaros'u yenerek MasterChef'in birincisi, 2020'nin şampiyonu oldu.

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