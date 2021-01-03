Uzaktan eğitimdeki çevrimiçi sınavlarda kopya taktiği ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında salgının bulaş riskini düşürebilmek için tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçti. Sınavlarda çevrimiçi bir şekilde yapılıyor. Yani öğrenciler bulundukları noktalardan internet üzerinden sınava girip sınavlarını yapabiliyor, sorularını cevaplıyorlar. Ancak bu durum bazı öğrencilerin kopya çekmesine de neden oldu. Her biri binlerce kişiden oluşan sosyal medya üzerinden gruplar oluşturuldu.

Her bir dersin grubu farklı. Genel grupta A'dan Z'ye tüm derslerin linkleri bulunuyor. İlgili dersin öğrencisi grubunu seçtikten sonra sıra sınav tarihini bekliyor. Sınav günü geldiğinde ise kopya grubunun içerisinde sınava ilk girecek isimler belirleniyor. İlk seçilen kişiler sınava ilk giren kişiler oluyorlar. Onlar sınava girdiklerinde her bir sorunun birer kez fotoğrafını çekiyorlar. Ardından diğer öğrenciler de o soruları hemen cevaplıyor. Öğrenciler gruplarda gerçek isimlerini kullanmıyor. Bilgisayar ekranında soruları çekerken oturum kodu, karekod, filigram gibi kısımları gizliyor. Buradaki amaç yakalanmamak ve sınavın iptal olma riskini önlemek.

Daha sonrasında sınavı hep birlikte sonlandırmış oluyorlar. Bu şekilde hem sınava ilk giren öğrenci diğer öğrencilerle birlikte soruları yanıtlamış oluyor. Sonradan sınava girecek olan öğrencilerse soruları önden görmüş oluyorlar.

Bu yöntemle kopya çekilen sınavlardan biri İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesinindi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, açıklamasında, "Biz tüm grupları karekod ve filigram uygulaması ile 24 saat anlık takip ediyoruz. Kopya çektiği tespit edilen tüm öğrenciler için gereğini yapıyoruz" dedi.