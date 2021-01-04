Rasim Ozan Kütahyalı'dan Falcao'ya bilet: Onurunla şerefinle terk et Türkiye'yi

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile 0-0 golsüz berabere kalan Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Falcao, ikinci yarı 46. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu. Maçın 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelen 34 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve direkt soyunma odasına gitti.

Golcü futbolcu, böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu. Falcao, yerini 77. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı.

Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

''Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et''

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kolombiyalı golcü için aldığı uçak biletini kameralara gösterirken şu ifadeleri kullandı; "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye’yi terk et."