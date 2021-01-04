ABD sokaklarında boks maçı gibi görüntüler iki kişinin kavgası kamerada
ABD'de yol verme yüzünde tartışma yaşayan iki kişi yumruk yumruğa birbirine girdi. Sokak ortasında ring görüntülerini aratmayan o anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin Teksas eyaletinde, trafikte seyir halinde olan sürücü ile motorlu kurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Yumruklar havada uçuştu
Yol ortasında birbirine giren iki kişi, caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Kavga sırasında ise sürücülerden biri aldığı darbeyle yere serildi. Taraflar daha sonra kavgaya son vererek bölgeden ayrıldı.
Yaşanan o anlar da başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.