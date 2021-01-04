Naneli poğaça nasıl yapılır enfes lezzet!

Yumuşacık ve puf puf kabaran poğaçaları sevmeyen yoktur. Çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi hazırladık bugün sizler için naneli poğaça. Hazırlama ve pişme süresi çok kısa olduğu için bence bu tarifi acil durumlar için elinizin altında bulundurun deriz. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...





Malzemeler;

2 adet yumurta, 1 kahve fincanı yoğurt, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağ, 100 gr ezilmiş beyaz peynir, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 3-3,5 su bardağı un, üzerine susam.