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Masterchef 2020'nin şampiyonu belli oldu!

Masterchef 2020'nin finalinde Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı arasında geçen çekişmeli mücadelenin kazananı belli oldu.

Masterchef'te final heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşandı. Finale kalmayı başaran Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu, Masterchef büyük finalde şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı. Birinci olan yarışmacı son model otomobilin de sahibi oldu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında nefesler tutuldu, büyük final gecesinin ilk turunda Serhat, rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkı kapattı. Başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlıdan oluşan ilk turda Barbaros jürilerden toplam 92 puan alırken Serhat ise 91 puan alarak farkı bire düşürdü. Gecenin ikinci turunda ise Barbaros 118 puan, Serhat ise 117 puan aldı. Son turda gerçekleşen çekişmeli rekabetin ardından şampiyonun ismi belli oldu.

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