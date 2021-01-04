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EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu protestosu: Kayyum istemiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden öğrenciler üniversite girişinde eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne daha önce AK Parti’de birçok görev alan ve 2015’te İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’yu atamasını protesto etmek isteyen öğrenciler üniversite önünde bir araya geldi.

“İntihalci rektör istemiyoruz”, “Üniversiteler bizimdir”, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrenciler, Özgür üniversiteler yaratacaklarının altını çizdi. Boğaziçi Üniversitesi’ne İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ öğrencileri de destek verdi.

İstanbul Üniversitesi’nden bir öğrenci, “Bizim de Mahmut Ak gibi bir iletimiz var. Ama ODTÜ’de de, Boğaziçi’nde de direnişle kazanacağız. Üniversite hakkımızı elimizden alanlara cevabımızı o kapılardan atlayarak verdiysek o direnişimiz bugün Boğaziçi’nden Melih’i atacaktır. Direnişimiz ilmek ilmek büyüdü. Üniversiteler bilim isteyen, özgürlük isteyen öğrencilerindir; sizin devlet aklınızın değildir” dedi. ODTÜ Dayanışması’ndan başka bir öğrenci ise, “Buraya araba araba polis gelmesinin sebebi öğrencilerden korkmalarıdır” şeklinde konuştu.

İTÜ’den bir öğrenci ise, “Mücadeleniz mücadelemizdir. Metal işçilerinden, maden işçilerinden, baroların hürriyet mücadelesi, bunların hepsi hürriyet mücadelesidir. Dayanışmanızı selamlıyoruz, her daim yanınızdayız.”

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