Bahar Saygılıer'le Gün Sonu

Bahar Saygılıer ile Gün Sonu programı bugün Türkiye ve dünyadan koronavirüs haberleriyle başladı. Günün öne çıkan gelişmesi Türkiye'de görünen mutasyonlu virüs ve bilim kurulu üyelerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalardı. Yılbaşı kısıtlamalarının ardından, 51 bin kişiye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle adli ve idari para cezası kesildi.

Öte yandan Türkiye'nin siyasi gündeminde Bakan Soylu'nun Şırnak ve Van'a yaptığı ziyaret vardı. Yer sofrası konusu eleştirilere neden oldu. Ülkenin gündemindeki bir diğer konu ise Chp'li Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere güvenemediğini ifade eden sözleri ile yeniden hortlayan türban tartışmaları vardı. Sağlar'ın o sözleri birçok kesim tarafından eleştiri aldı.

Yeni yıl öncesinde Azerbaycan'a giden Hulusi Akar ile İlham Aliyev'in görüşmesi gündemdeydi. Orta Doğu ile ticareti değiştirebilecek nitelikte sıcak gelişmelerin yaşandığı bölge ile alakalı diğer ayrıntıları Prof. Dr. Hakkı Keskin'den öğreniyoruz.

Bahar Saygılıer ile Gün Sonu programı hafta içi her akşam saat 17'de canlı olarak internet haber youtube kanalı üzerinden yayınlanıyor