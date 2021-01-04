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MEDYA

FOX'un Kefaret dizisindeki mantık hatası pes dedirtti

FOX'un sevilen dizisi Kefaret, 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümü ile ekrana geldi. Özellikle son bölümlerde heyecanın arttığı dizinin bir sahnesindeki mantık hatası ise 'pes' dedirtti. Alay konusu sahne, sosyal medyanın diline düştü.

3 Ocak Pazar akşamı 7. bölümü ile ekrana gelen FOX'un sevilen dizisi Kefaret'in bir sahnesi, sosyal medyada fena alay konusu oldu. Sahnedeki mantık hatası yönetmenin bile gözünden kaçtı.

Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu Arzu vuruldu. Arzu'yu tedavi etmesi için Zeynep'in kocası Doktor Ahmet zorla dağ evine getirildi. Arzu'nun yarasına pansuman yapmak için hazırlıklara başlayan Ahmet yaranın üzerindeki bandajı açınca olanlar oldu. Sözde kurşunla vurulan Arzu'nun yarası ilk sahnede yok oluyor fakat dizinin ilerleyen sahnelerinde kurşun yarası izi birden bire geri geliyor.

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