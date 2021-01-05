CHP iktidara gelirse başörtüsü yasağı tekrar gelir mi?

Cem Küçük ve Gürkan Hacır... İkisi de ayrı mahalleden ama iki medeni insan gibi oturup baş başa konuşabiliyorlar. İnternethaber Youtube kanalında İKİ MAHALLE programında program yapan Cem Küçük ve Gürgan Hacır'ın gündeminde türban ve CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamaları vardı.

Her hafta Pazartesi günü CANLI yayımlanan programda Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Meli Bulu'nun atanması da tartışıldı. Küçük ve Hacır aşı meselesini de masaya yatırdı. Programın başında Gürhan Hacır, Cem Küçük'ün İsmail Saymaz'a karşı tazminat kaybettiğini hatırlattı ve Sözcü yazarına borcunu ödeyip ödemediğini sordu. Küçük ödediğini ama yargıtay aşamasının olduğunu söyledi. İKİ MAHALLE'nin temsilcisi medya üzerinde yorumlar yaptı ve medyanın Süleyman Soylu'ya karşı sergilenen yayınları gündeme getirdiler. Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş'a cevap veren Soylu'nun neden yer sofrasına oturduğunu detaylarıyla Cem Küçük açıkladı.