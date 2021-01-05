BIST 1.490
DOLAR 7,39
EURO 9,08
ALTIN 462,96
GÜNCEL

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler yeni rektör Melih Bulu'ya sırtını döndü

İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör krizi yaşanıyor. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını akademisyenler devir - teslim töreninde arkalarını dönerek protesto ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren akademisyenler, bugün saat 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katıldı.

Devir- teslim töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepki gösteren akademisyenler "öğrenclerimiz serbest bırakılsın" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya AK Parti milletvekili aday adayı olduğu için tepki gösteriliyor. 

Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü içinde akademisyenlerin eylemi sürerken, üniversite dışında da polisler bekliyor. Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 8 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın belgeseli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Melih Bulu Boğaziçi'ne nasıl rektör oldu?
Bakırköylü Balıkçı Serhan, Cem Karaca'ya öyle bir palavra sıktı ki duyanların ağzı açık kaldı
'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere Bayrakçı'dan tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?
Süleyman Soylu'nun yer sofrası birilerine dert oldu!
CHP iktidara gelirse başörtüsü yasağı tekrar gelir mi?
Antalya'da yürekleri ağza getiren eğlence! O anları kayda aldılar
Evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor! Kırıkkale'de evin sırrını çözmeye çalışıyorlar
Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı