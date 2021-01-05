Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler yeni rektör Melih Bulu'ya sırtını döndü
İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör krizi yaşanıyor. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını akademisyenler devir - teslim töreninde arkalarını dönerek protesto ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren akademisyenler, bugün saat 12:00'de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katıldı.
Devir- teslim töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepki gösteren akademisyenler "öğrenclerimiz serbest bırakılsın" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya AK Parti milletvekili aday adayı olduğu için tepki gösteriliyor.
Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsü içinde akademisyenlerin eylemi sürerken, üniversite dışında da polisler bekliyor. Öğrenci kartı olanlar dışında içeri kimse alınmıyor.