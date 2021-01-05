Bakırköylü Balıkçı Serhan, Cem Karaca'ya öyle bir palavra sıktı ki duyanların ağzı açık kaldı

TRT Arşiv, zaman zaman nostaljik paylaşımlarla takipçilerinin yüreğini ısıtıyor. Ünlü sanatçı Cem Karaca da bir dönem TRT'de yaptığı programda 'avcı palavraları'nı ekrana getirmiş. Karaca'nın bir kayık üzerinde Bakırköylü Balıkçı Serhan Reis ile yaptığı röportaj hem bir solukta izlendi hem de gülümsetti. İşte bir Cem Karaca nostaljisi ve güldüren avcı palavrası...