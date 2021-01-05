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POLİTİKA

'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere Bayrakçı'dan tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?

"CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki gösteren Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, "Lan kazananın nesini eleştireyim?" diye konuştu.

Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı, dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, "Bana, 'Sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir' diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim? 50 alıyor, 52 alıyor, 20 seçimdir alıyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

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