Cem Küçük: Hürriyet, Sabah gazetesinin çakması Sabah varken Hürriyet'e gerek yok
Gazeteciler Cem Küçük ve Gürkan Hacır, İnternethaber Youtube kanalında 'İki Mahalle' isimli programa başladı. Cem Küçük'ten Hürriyet'i ve Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan'ı kızdıracak analiz geldi: Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin kopyası oldu...
İnternethaber'in Youtube kanalında 'İki Mahalle' isimli yeni bir program başladı. Gazeteciler Gürkan Hacır ve Cem Küçük'ün yorumcusu olduğu programın ilk bölümü gündemin üst sıralarına tırmandı. Cem Küçük'ün Hürriyet gazetesiyle ilgili yorumu ise olay oldu.
Ahmet Hakan'ın Genel Yayın Yönetmenliğindeki Hürriyet gazetesinin yayın politikasının Sabah gazetesinin yayın politikasının çakması olduğunu belirten Cem Küçük, “Hürriyet, Sabah’ın çakması şu an. Sabah varken Hürriyet’e gerek yok.” dedi.