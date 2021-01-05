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MEDYA

Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın belgeseli

Acun Ilıcalı, 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının belgeselini yeni platformu Exxen'de yayınlayacak. Projeden ilk fragman da paylaşıldı.

Çiftlikbank vurgunuyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandalları arasında yer aldı. 132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de belgesele dönüştürüldü.

140journos tarafından ele alınan belgeselde Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank vurgununa nasıl başladığı ve yaptığı büyük dolandırıcılığı nasıl yürüttüğü ele alınıyor.

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