Melih Bulu Boğaziçi'ne nasıl rektör oldu?

Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olması nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Bulu yaptığı açıklamada, "Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir" görüşünü savunmuştu.

Gazeteci Cem Küçük İnternethaber'in yeni programı İki Mahalle adlı programda Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine Rektör olarak atanmasını değerlendirdi. Cem Küçük Melih Bulu'nun eğitim hayatı ve iş hayatından bahsederken, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesin'de başarılı olucağını ve üniversiteyi ileri götürüceğini ifade etti.