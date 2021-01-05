Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Atanma sürecine ilişkin konuşan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için 9 kişinin başvurduğunu ancak kendisinin süreçleri başarıyla tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı tarafından göreve atandığını söyledi.

Çıkan olayları değerlendiren Melih Bulu, "Tepkilere alışkınım. Bu tip bir şey olacağını bekliyordum" dedi.

Üniversitenin kapısına neden kelepçe takıldığının sorulması üzerine konuşan Melih Bulu, "Kapı kırıkmış. Kapı tutturulmak için kelepçe vurulmuş. Benim talimatım olmadı, polis amirinin çözümü" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'in istifa sorusunu yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Neden istifa edeyim? Birbirimizi tanıdıkça ne kadar verimli çalışacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.