Bahar Saygılıer'le Gün Sonu

Dünden beri gözümüz kulağımız Türkiye’nin en önemli, en köklü üniversitelerinden biri olan Boğaziçi’nde. Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Melih Bulu atamasının ardından, dün öğleden sonra,

aralarında öğrencilerin ve akademisyenlerinde olduğu bir grup, ''üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz’’ diyerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamayı protesto etmek istedi.

Boğaziçi'li öğrencilerin yaptığı bu gösteriye İstanbul Üniversiteli öğrenciler, Odtü'lüler ve İtü'lüler de katıldı.

Protesto’ya Bimeks işçileri de "işçi gençlik el ele" diyerek destek verdi.

boğaziçi üniversitesi akademisyenleri de Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıktı.

Bulu'nun 12 eylül askeri darbesinden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından atanan ilk rektör olduğunu belirten öğretim üyeleri ve öğrenciler,

Akademik yöneticilerin seçimle belirlenmesi çağrısında bulundu.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılından bu yana rektörleri, üniversite’de seçim yapılmadan atıyordu.

Üniversite’nin güney kampüsünde yaşanan olaylarında ardından polis öğrencilerin üniversiteye girişine, kapıya kelepçe takarak engel olmak istedi.

Öğrenciler ve akademisyenler tarafından, ’kayyum rektör’ olarak nitelendirerek protesto edilen, Prof. Dr. Melih Bulu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri mezunu. Yüksek lisansını ve doktorasını ise boğaziçi üniversitesi işletme bölümünde tamamlamış.

Bulu’nun daha önce Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı olması ise eleştirilen konular arasında…