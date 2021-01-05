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Karamelli muhallebi nasıl yapılır mutlaka deneyin!

Bugün sizler için çok güzel bir tarifimiz var karamelli muhallebi. Akşam yemeklerinden sonra çayın yanına iyi gidecek bu tarifi denemenizi öneririz...

Çocukluk anıları ile hatırlanan muhallebi tatlısı günümüzde de sıklıkla tüketilen tatlılardan biridir. Genellikle çay saatlerinde veya ani gelen misafirlere karşı yapılan pratik bir tatlıdır. Çok eski yıllardan beri yapılan muhallebinin en önemli özelliği ise hafif ve yerken keyif veren bir tatlı olmasıdır. Muhallebinin bir diğer özelliği ise farklı farklı şekillerde yapılması ve birçok tatlının içerisinde yer almasıdır. Bugün size vereceğimiz karamelli muhallebi tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

5 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya, karamel sos için 1 su bardağı şeker, 1 paket krema.

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