Karamelli muhallebi nasıl yapılır mutlaka deneyin!

Çocukluk anıları ile hatırlanan muhallebi tatlısı günümüzde de sıklıkla tüketilen tatlılardan biridir. Genellikle çay saatlerinde veya ani gelen misafirlere karşı yapılan pratik bir tatlıdır. Çok eski yıllardan beri yapılan muhallebinin en önemli özelliği ise hafif ve yerken keyif veren bir tatlı olmasıdır. Muhallebinin bir diğer özelliği ise farklı farklı şekillerde yapılması ve birçok tatlının içerisinde yer almasıdır. Bugün size vereceğimiz karamelli muhallebi tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

5 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 paket vanilya, karamel sos için 1 su bardağı şeker, 1 paket krema.