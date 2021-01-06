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CHP

CHP'li Alaşehir belediye başkanının hayali telefon görüşmesi gündem oldu

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Öküzcüoğlu'nun telefonu açmadan muhtarla projeleri hakkında görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir yol hikâyesi" başlıklı bir video çekti. Yolculuk esnasında telefonu çalan Öküzcüoğlu'nun, telefonu kulağına götürerek, "Alo, buyurun muhtarım" dediği duyuldu.

Ancak videoda, belediye başkanının telefon ekranından, kimse ile herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı görüldü. Bunu fark etmeyen Öküzcüoğlu, sonra ise hattın diğer ucunda olduğunu iddia ettiği muhtara projelerini anlatmaya başladı.

Video, sosyal medyaya yansıdığında bu ilginç detay kullanıcıların dikkatlerden kaçmadı. Öküzcüoğlu'nun telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan bu görüştürmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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